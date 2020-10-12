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10:15   12 Октября 2020
Происшествия

Свердловские медики рассказали о самочувствии девочки из шкафа

Свердловские медики рассказали о самочувствии девочки из шкафа

Врачи сообщили, что госпитализированная в Екатеринбург девочка "из шкафа" прошла обследование в детской клинической больнице и находится в стабильном состоянии, передает пресс-служба учреждения.

Медики зафиксировали, что у ребенка наблюдается дистрофия третьей степени. Как сообщает пресс-служба областной детской больницы, полугодовалая девочка находится в стабильном состоянии.

Некоторое время назад жители Карпинска Свердловской области обнаружили в шкафу девочку, которую мать прятала в шкафу. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ в отношении женщины.

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Автор: Ирина Большунова
#девочка #шкаф #медики

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