Свердловские медики рассказали о самочувствии девочки из шкафа

Врачи сообщили, что госпитализированная в Екатеринбург девочка "из шкафа" прошла обследование в детской клинической больнице и находится в стабильном состоянии, передает пресс-служба учреждения.

Медики зафиксировали, что у ребенка наблюдается дистрофия третьей степени. Как сообщает пресс-служба областной детской больницы, полугодовалая девочка находится в стабильном состоянии.

Некоторое время назад жители Карпинска Свердловской области обнаружили в шкафу девочку, которую мать прятала в шкафу. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ в отношении женщины.