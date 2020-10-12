Президент Киргизии продлил режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился продлить режим Чрезвычайного положения в Бишкеке. Такие данные сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера государства.

Снова объявить режим ЧП в столице предложил заместитель министра внутренних дел Киргизии, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев. По мнению политика, с момента введения в городе ограничительных мер на улицах снизился уровень преступности, уменьшилось количество правонарушений.

Сооронбай Жээнбеков заявил, что силовые структуры должны, в первую очередь, сосредоточиться на обеспечении безопасности и спокойствия граждан, подчеркнули в пресс-службе. Военные продолжают нести службу в Бишкеке, взаимодействуя с комендатурой города.