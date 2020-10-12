Глава Счетной палаты РФ рассказал о подготовке покушения на него в 2000-х

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о подготовке покушения на него в 2005 или 2006 году из-за отказа в льготах частной компании. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Кудрин занимал пост вице-премьера страны до 2011 года. По словам политика, в тот период спецслужбы сообщили о готовящемся на него покушении.

"Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать", — сказал Кудрин.

Уголовное дело не было заведено, отметил руководитель Счетной палаты РФ. Это связано с тем, что преступление предотвращено и никто не пострадал.