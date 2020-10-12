Украинцы столкнулись со "скотским" отношением в аэропорту Варшавы

Авиаперелет граждан Украины в Европу через Польшу создал немало трудностей для путешественников. Украинцы были крайне возмущены отношением поляков.

Из-за ситуации с коронавирусом в аэропорту Варшавы усложнилось проведение паспортного контроля, при проверке документов пограничники создают проблемы для иностранцев. Пересадка в польском аэропорту стала настоящим испытанием для украинцев. Подробнее об этом в материале ФАН.

"Когда мы вышли из самолета в Варшаве в два часа дня 11 октября, 20 минут стояли на повторную авиационную безопасность на транзитный выход, который вел на этаж, где летят рейсы на ЕС", – рассказал пассажир, делавший пересадку в Варшаве.

На этом приключения украинцев в польском аэропорту не закончились. Людей гоняли с этажа на этаж перед прохождением паспортного контроля. Проверка документов затянулась на час, работники аэропорта долго не пропускали пассажиров. Украинцы возмутились таким отношением поляков.