Дефицит мест в яслях в РФ предложили решить с помощью бизнесменов

Новый законопроект поможет решить проблему нехватки мест в ясельных группах в РФ благодаря привлечению индивидуальных предпринимателей. С таким предложением выступили в комитете Совфеда РФ, пишет "Парламентская газета".

Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях для ребят от полутора до трех лет наблюдается во многих российских регионах. Строить новый детсад не всегда выгодно в экономическом плане. Власти РФ предложили предоставить возможность представителям малого и среднего бизнеса помочь в решении проблемы дефицита мест для малышей, рассказал зампред комитета и автор идеи Виктор Смирнов.

Выступить в качестве индивидуального предпринимателя может вышедший на пенсию педагог. Осуществлять контроль за питанием детей и образовательной средой в группе будут уполномоченные органы. Инициатива поможет выполнить поручение президента РФ Владимира Путина об обеспечении регионов дополнительными ясельными группами и поспособствует развитию малого и среднего бизнеса в субъектах. Условия закрытия детсадов из-за коронавируса назвал иммунолог Михаил Костинов, передает телеканал "360".