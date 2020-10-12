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9:36   12 Октября 2020
Происшествия

Заседание суда о разливе топлива в Норильске отложили до ноября

Заседание суда о разливе топлива в Норильске отложили до ноября

Суд отложил слушание по иску Росприроднадзора о разлившемся топливе в Норильске на ТЭЦ-3 до 24 ноября, сообщает пресс-служба инстанции.

Ранее ведомство направило в арбитражный суд Красноярской области заявление о том, что компания "Норникель" должна выплатить сумму почти в 148 миллиардов рублей после аварии на предприятии в конце мая текущего года. Тогда из-за разрушения конструкции котлована произошла крупная авария. Однако само предприятие оценило ущерб от своих действий в 21,4 миллиарда рублей.

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Автор: Василий Пименов
#росприроднадзор #норникель #ТЭЦ-3

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