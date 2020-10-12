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9:22   12 Октября 2020
Политика

Глава Таджикистана Рахмон одержал уверенную победу на выборах президента

Глава Таджикистана Рахмон одержал уверенную победу на выборах президента

Лидер Республики Таджикистан Эмомали Рахмон одержал победу на прошедших президентских выборах, набрав 90,92% голосов. Об этом проинформировал руководитель Центральной комиссии по выборам и референдумам республики Бахтиер Худоерзода.

По его словам, 85,39% избирателей приняли участие в президентских выборах. Эмомали Рахмон сумел набрать 90,92% голосов от общего количества проголосовавших граждан.

Глава комиссии подчеркнул, что во время проведения избирательного процесса не было зафиксировано ни одной жалобы, передает ТАСС.

Стоит отметить, что согласно предварительным результатам президентских выборов в Таджикистане четверо из пяти кандидатов на пост главы государства сумели набрать менее 8%.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #таджикистан #рахмон

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