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9:17   12 Октября 2020
Политика

Депутат Рады испытал стыд за Зеленского

Депутат Рады испытал стыд за Зеленского

Решение властей Украины отказаться от избирательной кампании в восточной части страны подверглось серьезной критике в парламенте. Свое мнение на этот счет выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам Рабиновича, ранее украинцы, которые проживают в Луганской и Донецкой областях, могли проявить свою гражданскую позицию. Поэтому текущее решение вызывает у депутата большое недоумение, пишет издание.

Рабинович отметил, что не было никаких событий в течение года, которые бы оправдывали подобные меры. По мнению парламентария, дело в настроениях этих граждан, которые не поддерживают действующего президента Владимира Зеленского.

Депутат подчеркнул, что ему стыдно от того, до чего "докатился" народный избранник.

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Автор: Яна Либерман
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