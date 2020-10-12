СМИ сообщили о госпитализации Павла Лобкова с сотрясением

Журналист Павел Лобков попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что врачи диагностировали у представителя СМИ сотрясение головного мозга. По информации неназванного источника, у Лобкова закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы и лица, передает "360".

По предварительной версии, он сам упал и ударился. Скорая приехала на дом к ведущему. Представители экстренных служб отметили, что на момент госпитализации он был нетрезв.