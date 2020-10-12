Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:51   12 Октября 2020
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Павла Лобкова с сотрясением

СМИ сообщили о госпитализации Павла Лобкова с сотрясением

Журналист Павел Лобков попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что врачи диагностировали у представителя СМИ сотрясение головного мозга. По информации неназванного источника, у Лобкова закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы и лица, передает "360".

По предварительной версии, он сам упал и ударился. Скорая приехала на дом к ведущему. Представители экстренных служб отметили, что на момент госпитализации он был нетрезв.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#госпитализация #больница #павел лобков #сотрясение мозга

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров