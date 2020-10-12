8:17 12 Октября 2020Общество
Роспотребнадзор спрогнозировал сроки выхода на плато по COVID-19
Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10–20 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
Пшеничная считает, что это напрямую связано с введенными ограничительными мерами в конце сентября — начале октября.
Собеседник издания отметила, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в вопросе соблюдения профилактических мер и в использовании средств индивидуальной защиты. Также часть работающего населения была оперативно переведена на удаленную работу, школьники вышли на дополнительные каникулы, что снизило скорость распространения заболевания на территории РФ.