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8:06   12 Октября 2020
Армия

Российские артиллеристы получат новые РСЗО "Град-М" в следующем году

Российские артиллеристы получат новые РСЗО "Град-М" в следующем году

Обновленные реактивные системы залпового огня "Град-М" поступят в войска РФ в 2021 году, пишут "Известия".

Конструктивно зарекомендовавшая себя машина осталась без изменений, пишет источник. Полной переработке подверглось электронное оборудование. Машина будет максимально компьютеризирована и оснащена современными системами управления.

Сейчас машина будет проводить все расчеты и наводить систему на цель самостоятельно, тогда как ранее это ложилось на плечи командира. Оператору лишь останется нажать "красную кнопку".

РСЗО БМ-21 "Град" поступила в войска в далекие в 1960-е годы.

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Автор: Юлия Яковлева
#армия #град-м #БМ-21

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