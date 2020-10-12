Российские артиллеристы получат новые РСЗО "Град-М" в следующем году

Обновленные реактивные системы залпового огня "Град-М" поступят в войска РФ в 2021 году, пишут "Известия".

Конструктивно зарекомендовавшая себя машина осталась без изменений, пишет источник. Полной переработке подверглось электронное оборудование. Машина будет максимально компьютеризирована и оснащена современными системами управления.

Сейчас машина будет проводить все расчеты и наводить систему на цель самостоятельно, тогда как ранее это ложилось на плечи командира. Оператору лишь останется нажать "красную кнопку".

РСЗО БМ-21 "Град" поступила в войска в далекие в 1960-е годы.