Вильфанд: новая неделя порадует жителей центральной России теплом

Погодное "чудо" наблюдается в центре европейской части России. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик сообщил, что во вторник и среду будет также тепло, как в конце лета. По его словам, данный период можно назвать "золотой осенью" или поздним бабьем летом.

Метеоролог заявил, что в центре европейской РФ погода "просто чудо": температура во вторник будет соответствовать концу августа, без осадков.

Вильфанд отметил, что к концу рабочей недели температура воздуха уже начнется снижаться. Ожидается, что столбики термометров снизятся до 10-13 градусов.