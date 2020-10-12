Родители детей-россиян могут получить гражданство РФ по упрощенной схеме

Упрощенный порядок получения гражданства для иностранцев, имеющих детей с гражданством РФ, станет доступен с 12 октября. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, упрощенная схема теперь доступна всем иностранцам, проживающим в РФ и имеющим дееспособных совершеннолетних детей с российским гражданством. До этого такая возможность предоставлялась лишь нетрудоспособным лицам.

Новый нормативно-правовой акт позволяет отказаться от некоторых ограничений для иностранцев, которые владеют русским языком, по подаче заявлений на выдачу уведомлений о возможности получения гражданства России в территориальном отделении МВД РФ. Также при получении гражданства все иностранцы будут проходить дактилоскопическую регистрацию для противодействия террористическим организациям.