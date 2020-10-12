Главный инфекционист США никогда не поддерживал ни одного кандидата

Главный инфекционист США Энтони Фаучи запретил использовать свои слова и имя в целях агитации в поддержку переизбрания Дональда Трампа на второй срок, сообщается в CNN.

Фаучи рассказал, что за почти 50 лет государственной службы ни разу не поддержал официально ни одного кандидата.

"Комментарий, приписываемый мне в рекламном ролике Республиканской партии, был вырван из контекста и позаимствован из более пространного заявления, которое я сделал месяцы назад об усилиях, предпринимаемых представителями федеральных медицинских органов", — объяснил Фаучи.

После выписки переболевшего COVID-19 Трампа из медицинского центра его избирательный штаб опубликовал видео длительностью около 30 секунд. Отрывок фразы Фаучи звучал так, будто инфекционист хорошо отзывался о борьбе администрации Трампа с пандемией. Момент был вырезан из интервью Фаучи телеканалу Fox News. В нем специалист оценивал рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом.