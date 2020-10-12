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5:56   12 Октября 2020
Политика

СМИ узнали о планах Трампа продлить ДСНВ с Россией к выборам президента США

СМИ узнали о планах Трампа продлить ДСНВ с Россией к выборам президента США

Президент США Дональд Трамп хочет к выборам, которые пройдут в ноябре этого года, достичь договоренностей с Россией по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщает новостной портал Axios.

Издание сообщает, Вашингтон считает, что принципиальные договоренности с Москвой уже достигнуты. Axios также указывает на то, что администрация Белого дома планирует потратить на подготовку соглашения около недели после того, как переговоры "всерьез возобновятся".

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информаторов, что администрация Трампа рассчитывает за две с половиной недели достичь договоренностей с Кремлем о временной заморозке общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок. Также в Белом доме планируют продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Автор: Руслан Неглинный
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