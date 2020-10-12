Тяжелых и буйных психбольных на Украине хотят лечить дома

Порядка восьми миллионов человек страдает в стране психическими расстройствами, об этом сообщила пресс-служба бюро Всемирной организации здравоохранения на Украине.

ВОЗ приводит данные, из которых видно, что только из-за конфликта в Донбассе количество людей с проблемами с психикой выросло на два миллиона, а во всем мире их число составляет один миллиард.

"Стигматизация, дискриминация и нарушения прав человека все еще широко распространены. Пришло время исправлять историческую запущенность сферы психического здоровья", — говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

По планам реформы здравоохранения на Украине должно закрыться подавляющее большинство психоневрологических диспансеров и специализированных психбольниц. Тяжелых и буйных пациентов хотят лечить на дому при редком посещении медучреждения.