Гейтс назвал условие для нормализации жизни человечества

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил, как человечество полностью преодолеет пандемию коронавируса. Об этом сообщает NBC.

Миллиардер заявил, что главным условием для нормализации жизни являются прививки от коронавируса. По его словам, единственным путем возвращения в нормальное русло станет получение доступной и "суперэффективной" вакцины.

Гейтс считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавируса и покончить с заболеванием в масштабе мира.