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4:39   12 Октября 2020
Общество

Гейтс назвал условие для нормализации жизни человечества

Гейтс назвал условие для нормализации жизни человечества

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил, как человечество полностью преодолеет пандемию коронавируса. Об этом сообщает NBC.

Миллиардер заявил, что главным условием для нормализации жизни являются прививки от коронавируса. По его словам, единственным путем возвращения в нормальное русло станет получение доступной и "суперэффективной" вакцины.

Гейтс считает, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавируса и покончить с заболеванием в масштабе мира.

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Автор: Яна Либерман
#вакцина #билл гейтс #коронавирус

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