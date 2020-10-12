Эксперт назвал оптимальный период использования смартфона

Смартфоны необходимо менять раз в три года из-за ограниченного срока жизни батареи. Об этом сообщил глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что цикл использования (replacement) приближается к трем годам. По его словам, сейчас смартфон стал восприниматься как бытовая техника, которую меняют, когда сломалась старая, а не после выхода модели гаджета с новыми функциями.

Рябинин заявил, что за три года смартфон постепенно начинает все меньше часов работать без подзарядки из-за деградации батареи. Ее емкость через два года заметно падает.