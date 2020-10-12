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3:03   12 Октября 2020
Общество

Минздрав РФ сообщил о сроках окончания пандемии коронавируса

Минздрав РФ сообщил о сроках окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса нового типа не закончится еще минимум год. Об этом главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал газете "Московский комсомолец".

Авдеев сообщил, что делать какие-либо прогнозы сложно. По его словам, не менее года в условиях пандемии коронавируса людям еще предстоит существовать. Он отметил, что в данный период ухудшение обстановки с коронавирусом было предсказуемо.

Врач рассказал, что сейчас появилась возможность лучше лечить заболевание. По его словам, имеется много новой информации и отработанных схем лечения и борьбы с инфекцией.

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Автор: Кристина Мокроусова
#время #пандемия #коронавирус

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