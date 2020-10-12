Депутаты предложили давать больничный родителям детей на дистанционке

Депутаты от ЛДПР разработали проект закона, который позволит родителям детей до 14 лет брать больничный, если их ребенок переведен на дистанционное обучение, пишет РИА Новости.

При этом пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться только одному из родителей или опекунов за все время внеплановых каникул, сообщает источник.

Авторы проекта пояснили, что у работников, при введении таких каникул у детей, не всегда получается договориться с начальством о дополнительном отпуске, и они должны самостоятельно решать проблемы ухода за ребенком и обеспечения его безопасности.