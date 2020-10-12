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1:57   12 Октября 2020
Общество

Мясников назвал диету для спасения от старческого маразма

Мясников назвал диету для спасения от старческого маразма

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые помогут снизить наполовину риск развития старческой деменции. Об этом сообщает телеканал "Россия-1".

Мясников заявил, что побороть данный недуг невозможно, однако специальная диета может помочь его избежать. Так, он рекомендует из своего рациона исключить жареное, соль, фастфуд, сыр, выпечку, красное мясо и сливочное масло.

Врач также посоветовал употреблять в пищу фрукты, овощи, орехи и морепродукты. Красное вино и цельнозерновой хлеб также лишними не будут. Доктор порекомендовал заменить говядину и свинину на курицу.

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Автор: Ирина Большунова
#диета #старческое слабоумие #мясников

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