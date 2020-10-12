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1:41   12 Октября 2020
Политика

Мисмари: возобновление нефтедобычи поможет достичь консенсуса в Ливии

Мисмари: возобновление нефтедобычи поможет достичь консенсуса в Ливии

Ливийская национальная армия поддерживает все политические направления, которые способны остановить кризис в стране. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари в интервью арабоязычному телеканалу Al Hadat.

Мисмари отметил, что запрещенная в России террористическая организация "Братья-мусульмане" вместе с другими экстремистскими группировками оказывают негативное влияние на мир в Ливии. Террористы стремятся к переговорам со странами региона, заявил он.

Представитель ЛНА отметил, что ливийская армия поддерживает все те политические направления, которые могут положить кризису конец. Мисмари подчеркнул особую роль Египта в стремлении урегулировать ситуацию в Ливии. Он заявил, что действия Каира соответствуют видению ЛНА в борьбе с терроризмом.

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Автор: Василий Пименов
#египет #ливия #лна

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