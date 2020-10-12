Эксперты рассказали, как долго коронавирус живет на поверхностях

Ученые выяснили, что вирус COVID-19 после человеческих рук на протяжении месяца остается на банкнотах, металлических поручнях и смартфонах, пишет Virology Journal.

Специалисты рассказали, что новый коронавирус на гладких поверхностях при комнатной температуре живет на протяжении 28 дней.

Большую опасность несут за собой непористые поверхности, например, стекла, банкноты или предметы из нержавеющей стали. При +20 градусах коронавирус способен жить порядка одного месяца, при +30 — до трех недель, и только при +40 градусах он остается несколько суток.

Экраны смартфонов, по заверению ученых, наиболее опасны, так как люди не подвергают их регулярной дезинфекции.