"Этот фюрер": Соловьев объяснил желания Навального о введении санкций

Желание блогера Алексея Навального выпросить введение санкций против российских чиновников связано с его "душевным нездоровьем". Об этом телеведущий Владимир Соловьев рассказал Федеральному агентству новостей.

Соловьев сообщил, что глава признанного иноагентом в РФ ФБК понятия не имеет о демократических ценностях, позволяя себе подобные заявления. Телеведущий полагает, что Навальный может иметь душевные проблемы.

"Это понятно, что они называют Навального Oppositionsfuhrer. Этот фюрер не признавал никого. Но, правда, тот был не оппозиционный, а нацистский. Поэтому сама формулировка настолько противоречит любому представлению о том, что такое демократия, что показывает раз и навсегда", — отметил Соловьев.

Телеведущий рассказал, что у Навального диктаторский характер. Он назвал блогера эгоцентриком и мизантропом, который имеет только свое мнение и не прислушивается к остальным.

Навальный призвал ЕС ввести санкции против ряда российских высокопоставленных чиновников РФ и бизнесменов, потому что это будет эффективнее ограничений против государства.