Омбудсмен НКР назвал количество погибших мирных жителей в Карабахе

Общее число погибших мирных жителей во время конфликта на территории Нагорно-Карабахской Республики достигло 25 человек. Об этом рассказал омбудсмен НКР Артак Бегларян, передает РИА Новости.

Во время брифинга Бегларян рассказал, что в результате нанесения ударов по гражданскому населению погибло 25 человек. Из них девять женщин и один ребенок. Более 102 человек были ранены, добавил омбудсмен.

Также он рассказал о гибели еще двоих гражданских в Гадруте. Ранее было известно о двоих погибших, одним из которых был мужчина с инвалидностью и его мать.

Обстановка на территории Нагорно-Карабахской Республики обострилась 27 сентября. Стороны конфликта — Азербайджан и Армения — обмениваются взаимными обвинениями. На территории НКР ведутся боевые действия с использованием авиации.