Лукашенко изменил меру пресечения директору PandaDoc после визита в СИЗО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко изменил меру пресечения директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому. Об этом сообщает телеканал "Беларусь-1".

После встречи президента Белоруссии с находящимися в СИЗО КГБ страны заключенными некоторым из них была изменена мера пресечения. В частности, директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич и политолог Юрий Воскресенский были выпущены после встречи с главой страны.

В эфире телеканала "Беларусь-1" были показаны кадры, на которых видно, что Воскресенский стоит на улице. Накануне Лукашенко провел встречу в СИЗО с представителями оппозиции, задержанными до кампании по выборам президента и после нее. Глава страны во время визита поднял вопрос изменения конституции.