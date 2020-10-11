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22:21   11 Октября 2020
Политика

Зюганов ответил на замечание Путина о портрете Пушкина в своем кабинете

Зюганов ответил на замечание Путина о портрете Пушкина в своем кабинете

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов дал комментарий на замечание президента России Владимира Путина о своем кабинете, сообщает "Комсомольская правда".

Недавно российский лидер во время совещания по видеосвязи удивился, что в кабинете Зюганова нет портрета Ленина, зато "висит" Пушкин.

"Здесь же с левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала", — разъяснил позже политик.

Кроме портрета, по словам Зюганова, в его кабинете также имеется бюст Ленина и набор значков "по ленинской тематике".

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Автор: Яна Либерман
#путин #зюганов #кпрф #ленин #пушкин

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