Агила Салех обсудил с делегациями племен Ливии возвращение к мирной жизни

Делегации трех ливийских племен обсудили с председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом ситуацию в Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте парламента в Тобруке.

Участниками встречи стали представители племен мурабитун, ашраф и авакир. Они выразили поддержку политику, а также позитивно оценили мирные инициативы Салеха, одобренные международным сообществом и нацеленные на возвращение страны к мирной жизни.

Представитель Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Али Тикбали заявил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии готовит провокацию с целью срыва мирных переговоров.