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21:44   11 Октября 2020
Политика

Агила Салех обсудил с делегациями племен Ливии возвращение к мирной жизни

Агила Салех обсудил с делегациями племен Ливии возвращение к мирной жизни

Делегации трех ливийских племен обсудили с председателем Палаты представителей Ливии Агилой Салехом ситуацию в Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте парламента в Тобруке.

Участниками встречи стали представители племен мурабитун, ашраф и авакир. Они выразили поддержку политику, а также позитивно оценили мирные инициативы Салеха, одобренные международным сообществом и нацеленные на возвращение страны к мирной жизни.

Представитель Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Али Тикбали заявил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии готовит провокацию с целью срыва мирных переговоров.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #перемирие #Агила Салех

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