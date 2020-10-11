Историк Кнутов заявил, что танкам КНДР еще далеко до российской "Арматы"

Военный историк Юрий Кнутов рассказал о новых северокорейских танках и сравнил их с российской "Арматой", передает "ПолитЭксперт".

Северная Корея в честь 75-летия правящей партии страны провела военный парад, на котором были продемонстрированы новейшие разработки. Данное мероприятие наделало много шума в экспертном сообществе как в Азии, так и на Западе. Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов отметил, что новые танки КНДР внешне очень схожи с российской "Арматой". Однако специалист акцентировал внимание на том, что сделать похожую модель не сложно, но ее основные характеристики не будут соответствовать оригиналу, передает "ПолитЭксперт".

"Да, по форме танк похож на "Армату", но по его конструкции даже внутренней, очевидно, нет. Видно гранаты противодымные, но средств активной защиты я не вижу вообще. Я не вижу системы пассивной защиты и многого другого", - заявляет Кнутов.

Эксперт заключил, что в КНДР презентовали обычный танк, которому очень далеко до российского Т-14 "Армата".