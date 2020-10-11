Эксперт исключил возможность повторения "черного вторника" в России

Россия сегодня является успешной страной с развитой экономикой и высоким уровнем корпоративного управления, сообщил ФАН экономист Александр Разуваев. Нет никаких оснований ждать повторения "черного вторника" 1994 года.

Печально известный "черный вторник" произошел 11 октября 1994 года. Ровно 20 лет назад торги на Московской межбанковской валютной бирже закрылись резким обвалом рубля. Экономика России оказалась в трудном положении, усугубленном кризисом, инфляцией и постоянным снижением ВВП. Многие банки оказались разорены, ЦБ РФ не удалось им помочь. В течение нескольких лет дефицит российского бюджета компенсировался кредитами МВФ и выпуском краткосрочных облигаций. "Черный вторник" стал предвестником дефолта 1998 года, когда власти признались в неспособности рассчитаться по взятым на себя внутренним обязательствам.

Сегодня повторение сценария 1994 года невозможно, считает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. За прошедшее время России удалось сформировать новый фондовый рынок, на котором размещаются востребованные ценные бумаги. На торгах присутствует иностранный капитал, а качество корпоративного управления в российских компаниях не уступает иностранным аналогам.

На ситуацию в экономике кардинальным образом не смогут повлиять даже новые санкции, уверен эксперт. На сегодняшний день Россия обладает международными резервами на 590 млрд долларов, что позволит ей справиться с вызовами.