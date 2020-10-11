Лавров покорил соцсети ответом на фразу о санкциях ЕС против РФ

Фраза, которой глава МИД России завершил переговоры с датским коллегой Йеппе Кофодом, вызвала бурную реакцию пользователей Сети. Об этом пишет "Политпазл".

Министр иностранных дел России принял участие в пресс-конференции с главой МИД Дании. Йеппе Кофод выступил перед журналистами и заявил, что датская сторона поддержит Евросоюз, если Брюссель решит применить санкции против РФ на фоне "отравления" блогера Алексея Навального.

"Спасибо большое, мы пойдем обедать", — улыбнулся Лавров.

Комментарий Лаврова не только намекнул на отношение России к санкциям, но и привел в восторг пользователей соцсетей. Министра назвали "красавцем" и поблагодарили его за новый мем.