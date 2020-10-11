Названа часть тела, которую ни в коем случае нельзя мыть под душем

Горячая вода подходит далеко не для всех частей человеческого тела, а именно под такой температурой многие предпочитают принимать душ. Об этом сообщила эксперт по уходу за кожей Кайи Скотт в интервью изданию Daily Mail.

Вода высоких температур может существенно навредить лицу, особенно при чувствительной коже. В результате горячий душ может стать причиной долгосрочных повреждений, например, разрыва или сильнейшего расширения кровеносных сосудов. Кроме того, такие процедуры могут изменить внешний вид кожи в не самую лучшую стороны. Повышается риск преждевременного старения.

"Умывание водой высокой температуры полностью смывает кожный жир, который крайне необходим для ее здоровья", – объяснила специалист.

Человеческий организм вырабатывает определенный объем натурального масла, которое делает кожу мягкой и увлажненной. Избежать неприятных последствий можно, если снизить температуру воды в душе или просто отложить умывание.