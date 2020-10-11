Виктор Баранец объяснил «нездоровый интерес» НАТО к Калининграду

«Костью в горле» НАТО является Калининградская область — в случае вооруженного конфликта с Россией регион останется в тылу альянса, утверждает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Именно поэтому НАТО «накачивают» Прибалтику вооружениями, констатировал эксперт.

«Для НАТО этот регион считается стратегическим, у них даже есть специальный план захвата Калининградской области. То оружие, которым они накачивают Прибалтику, где они делают склады, это все должно сработать в едином комплексе, когда они начнут войну с Россией», – цитирует военного обозревателя КП портал Baltnews.

Помимо этого альянс укрепляет прибалтийские государства опасаясь военного потенциала Белоруссии, в армии которой 80 тысяч «хорошо обученных людей». При этом НАТО умудряется не только продавливать свои стратегические интересы в странах Балтии, но и берет с них за это деньги «под лицемерным лозунгом защиты от России», говорит Баранец.

«Россия смотрит на карликовые армии стран Балтии свысока и имеет на это полное право. Что это за армия, у которой один взятый в аренду танк? Есть даже шутка о том, что армии всех прибалтийских государств можно увидеть за пять минут», – отмечает он.

По статистике ресурса nato.int, только девять стран-участниц альянса выделили на военные цели 2% ВВП, рекомендованные руководством НАТО. В их числе небогатые по сравнению с государствами Центральной Европы Литва, Латвия и Эстония.

Курс на тотальную милитаризацию в последние годы взяла Латвия, опасаясь «российской угрозы». Так министр обороны Артис Пабрикс призвал Ригу еще больше повысить военные расходы, но экономить в других сферах жизни страны.

В августе в Пентагоне решили перегруппировать американские войска в Европе, чтобы продвинуться ближе к границам России. Так в Польшу перебросили 1000 американских военнослужащих в дополнение к тем, что там базируются.

Помимо геополитических, у такой активности США и НАТО есть экономические причины: заявления о «российской агрессии» прикрывают желание вовлечь в «свою орбиту» и сделать более зависимыми от Америки другие страны, рассказал военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Подробнее читайте в нашей статье «Продвижение войск США к России стало экономическим маневром».