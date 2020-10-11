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20:28   11 Октября 2020
Политика

Трамп заявил, что Байдену нужна комиссия для оценки дееспособности

Трамп заявил, что Байдену нужна комиссия для оценки дееспособности

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможное создание комиссии по оценке дееспособности президента США, об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Ранее Демократическая партия США предоставила в американский конгресс соответствующий законопроект. По словам Трампа, автор законопроекта сенатор от Калифорнии Нэнси Пелоси в документе имела в виду демократа Джо Байдена, баллотирующегося на выборы.

"Я считаю, что она имела в виду Джо Байдена, потому что, говоря откровенно, именно у него имеются проблемы. Это очевидно каждому, кто смотрит и слушает его выступления", — подчеркнул Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканскую партию представляет Дональд Трамп, который решил выдвинуться на второй срок. От демократов на выборах выступает Джо Байден.

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Автор: Ирина Большунова
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