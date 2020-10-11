Трамп заявил, что Байдену нужна комиссия для оценки дееспособности

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможное создание комиссии по оценке дееспособности президента США, об этом он высказался в эфире телеканала Fox News.

Ранее Демократическая партия США предоставила в американский конгресс соответствующий законопроект. По словам Трампа, автор законопроекта сенатор от Калифорнии Нэнси Пелоси в документе имела в виду демократа Джо Байдена, баллотирующегося на выборы.

"Я считаю, что она имела в виду Джо Байдена, потому что, говоря откровенно, именно у него имеются проблемы. Это очевидно каждому, кто смотрит и слушает его выступления", — подчеркнул Трамп.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканскую партию представляет Дональд Трамп, который решил выдвинуться на второй срок. От демократов на выборах выступает Джо Байден.