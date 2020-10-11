Соловьев отобрал лучшие шутки Путина в XXI веке

Лучшие шутки президента РФ Владимира Путина за последние 20 лет отобрал и опубликовал в своем Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

Соловьев собрал лучшие, на его взгляд, шутки Путина в XXI веке. По мнению телеведущего, одним из самых успешных был анекдот про голого еврея, он прозвучал из уст российского лидера в 2000 году.

Другой не менее известной стала шутка про первую брачную ночь, которую Путин отпустил в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель на конференции в Санкт-Петербурге.

Ранее Владимир Путин ответил на вопросы журналиста Андрея Ванденко в формате видеоинтервью. В частности, вопросы касались семьи и личной жизни президента.