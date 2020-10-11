Подтверждения причастности Певчих к отравлению Навального найдены в Xander

Уничтожение возможных улик и странные действия в отеле Xander подтверждают подозрения, что Мария Певчих причастна к отравлению блогера Навального. В Федеральном агентстве новостей собрали информацию из разных источников для полноты картины.

Сопровождавшая блогера Алексея Навального в поездке по Сибири Мария Певчих все время дистанцировалась от общей массы его сторонников. В отеле Xander она зарегистрировалась отдельно, получив сначала номер на первом этаже, а после просьбы поменять его "случайно" оказалась в номере напротив номера Навального, передает ФАН.

Певчих также не полетела с Навальным на том же рейсе, где ему стало плохо. Когда Навальный ушел из отеля, Певчих успела зайти в его номер и взять оттуда все бутылки из-под воды, которых было три. Однако ни одна из них не попала в руки немецких экспертов. Они получили совсем другую бутылку, которую Певчих купила в аэропорту Новосибирска.