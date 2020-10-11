Вассерман назвал главную угрозу для американских авианосцев

Благодаря ракете «Циркон» у авианосцев США нет ни шанса на приближение к зонам российских интересов, констатировал политолог Анатолий Вассерман.

Пару лет назад новые виды вооружений были только концепциями, продемонстрированными Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, а уже 7 октября «Циркон» запустил фрегат «Адмирал Горшков» и ракета успешно поразила мишень в Баренцевом море.

Расстояние полета новой российской ракеты — около тысячи километров, скорость — выше скорости звука: от шести до восьми Махов, а на большей части пути и того быстрее.

Типичная скорость артиллерийских снарядов всего два-три Маха, а траектория предсказуема. Даже при таких условиях ни один флот не может противодействовать такому оружию, а «Циркон» со своими характеристиками и вовсе лишает потенциального противника малейшего шанса на оборону.

«Шесть-восемь Махов, да ещё и с возможностью маневрирования, гарантированно достаточны для прорыва любых систем защиты. А дальность в тысячу километров — далеко за пределами досягаемости средств обороны авианосных ударных групп (АУГ). То есть Соединенные Государства Америки, тратящие только на содержание своих АУГ десятки миллиардов долларов ежегодно, могут забыть об их приближении к зонам наших интересов», — пишет Вассерман в собственной колонке на сайте РЕН ТВ.

Особенностью «Циркона» является его универсальность: ракетой можно вооружить практически любой российский корабль — катер, крейсер, подводную лодку. Вассерман напоминает, что либеральная общественность критиковала оборонные разработки российских инженеров, в том числе и «Циркон», представленный в графическом видеоролике. После успешного запуска критикующим нечего сказать.

«А ведь еще не все разработки из «путинского мультика» прошли государственные испытания. И не все создаваемое нашими учеными и инженерами попало в то президентское послание. Так что уверяю открытым текстом: в будущем, как и при СССР, нашим геополитическим конкурентам нужно будет уяснять простую и очень понятную мысль: кто к нам с мечом придет — тот по оралу и получит», — заключил эксперт.

В США заявили, что следят за ракетными испытаниями и военной деятельностью России: на основе этой информации Вашингтон формирует политику в сфере контроля над вооружениями и безопасности, заявили ТАСС в Госдепартаменте. Американский представитель подчеркнул, что цель США заключается в том, чтобы выйти «за двусторонние соглашения прошлого и охватить все ядерные боеголовки».

При этом Штаты не спешат перезаключать с Россией договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это последнее соглашение, контролирующее ядерные вооружения двух держав. Прошлым летом Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного в финале Холодной войны между США и СССР.

Согласно договору СНВ-3, подписанному экс-президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2011 году, РФ и США сокращают ядерные арсеналы в течение семи лет и два раза на ежегодной основе обмениваются информацией о числе боеголовок и ракетных носителей в арсенале. Тем не менее, последнее «ядерное» соглашение Вашингтона и Москвы под угрозой.

США пытаются продлить договор на своих условиях, неприемлемых для России, а также угрожают изменить эти условия в еще менее выгодную для России сторону, если страна не пойдет на продление до президентских выборов в Штатах. Как выразился спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, если Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, то «плата за вход» в ядерную сделку для России повысится.