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19:22   11 Октября 2020
Политика

Захарова рассказала о главной задаче РФ на мировой арене

Захарова рассказала о главной задаче РФ на мировой арене

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова разъяснила суть внешней и внутренней политики России, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России заявила, что главная задача внешней и внутренней политики России не заключается в том, чтобы обосновать отсутствие у Запада морального права быть лидером в правочеловеческой области. Напротив, заметила Захарова, Россия пытается привести международные отношения в состояние гармонии.

По ее словам, необходимо выстроить такой базис международных дел, который давал бы возможность для сосуществования странам с различными системами и уровнем развития, подытожила Мария Захарова.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #захарова #мид

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