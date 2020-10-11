Захарова рассказала о главной задаче РФ на мировой арене

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова разъяснила суть внешней и внутренней политики России, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель МИД России заявила, что главная задача внешней и внутренней политики России не заключается в том, чтобы обосновать отсутствие у Запада морального права быть лидером в правочеловеческой области. Напротив, заметила Захарова, Россия пытается привести международные отношения в состояние гармонии.

По ее словам, необходимо выстроить такой базис международных дел, который давал бы возможность для сосуществования странам с различными системами и уровнем развития, подытожила Мария Захарова.