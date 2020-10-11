Центробанк объяснил отказ в кредитных каникулах 29 тысячам россиян

Системно значимые банки РФ отказали в предоставлении кредитных каникул для более 29 тысяч граждан на общую сумму в 10 млрд рублей, сообщил глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

Представитель регулятора уточнил, что значительная часть таких клиентов была переведена на собственные программы реструктуризации задолженностей. Таким образом, граждане избежали начисления пени, штрафов и других проблем, связанных с кредитами, объяснил Мамута в комментарии "Российской газете".

Основной причиной отказа в предоставлении кредитных каникул банками стало то, что заемщики не смогли подтвердить свое право на получение льготы. По словам Мумуты, 10% подавших заявки заемщиков не отвечают на звонки с напоминаниями о необходимости подтверждения права.

По состоянию на 7 октября 2020 года финансовые учреждения предоставили кредитные каникулы по более чем 159 000 требований на общую сумму 78,5 млрд рублей, сообщил представитель ЦБ.