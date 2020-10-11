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19:10   11 Октября 2020
Политика

МИД РФ оценил результат усилий по урегулированию конфликта в Карабахе

МИД РФ оценил результат усилий по урегулированию конфликта в Карабахе

Переговоры по урегулированию карабахского конфликта для России не являются пустой риторикой и не позволяют играть на чувствах народов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Россия при обсуждении возможности урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе не позволяет себе ни агрессивной риторики, ни оценочных суждений. Отмечая итоги дипломатических усилий, Захарова заявила, что РФ действительно предъявила результат этой работы.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

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Автор: Юлия Яковлева
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