Выплаты на детей до 16 лет в период пандемии могут продлить в России

Согласно решению, принятому кабмином на заседании 8 октября, в регионы России для выплат на детей от 3 до 7 лет поступят свыше 8,8 млрд рублей. После таких шагов правительства можно ожидать пролонгацию и других детских пособий, передает Nation News.

Дополнительное выделение денежных средств на детей в возрасте от трех до семи лет говорит об исправной работе государственного механизма, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Что же касается выплат на несовершеннолетних детей до 16 лет, то, по словам Федорова, в настоящий момент государство рассматривает такую возможность. С наибольшей долей вероятности государством будет принято положительное решение по данному вопросу, считает депутат.

Необходимость дополнительного финансирования объясняется ростом числа детей, родители которых имеют право на данную выплату. Согласно заявлению правительства, на сегодняшний день в России таких уже стало больше 3,8 млн граждан.