Грузовик снес надземный переход на трассе М-10 в Ленобласти

Надземный пешеходный переход рухнул на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области из-за врезавшегося грузовика, передает Росавтодор.

Грузовик снес пешеходный переход, поскольку ехал с поднятым кузовом. Движение на трассе перекрыто в связи с дорожно-транспортным происшествием. Транспортные средства могут совершать объезд через населенные пункты.

Информацию подтвердили в региональном главке МЧС. Пожарно-спасательные подразделения отправлены на место происшествия.