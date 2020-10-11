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19:01   11 Октября 2020
Происшествия

Грузовик снес надземный переход на трассе М-10 в Ленобласти

Грузовик снес надземный переход на трассе М-10 в Ленобласти

Надземный пешеходный переход рухнул на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области из-за врезавшегося грузовика, передает Росавтодор.

Грузовик снес пешеходный переход, поскольку ехал с поднятым кузовом. Движение на трассе перекрыто в связи с дорожно-транспортным происшествием. Транспортные средства могут совершать объезд через населенные пункты.

Информацию подтвердили в региональном главке МЧС. Пожарно-спасательные подразделения отправлены на место происшествия.

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Автор: Руслан Неглинный
#ленобласть #обрушение #грузовик #надземный переход #м-10

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