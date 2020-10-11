Курс евро на следующей неделе может упасть ниже 90 рублей

Российский рубль на прошлой неделе смог отыграть часть упущенных позиций по отношению к евро и к доллару. О том, что сулит национальной валюте РФ грядущая неделя, рассказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Одним из ключевых позитивных факторов для роста рубля служит рост цен на нефть. Повышение котировок черного золота более чем на 10% на прошлой неделе было вызвано конфликтом в Нагорном Карабахе и новым ураганом в Мексиканском заливе. Позитивным знаком послужило и укрепление фондовых площадок на фоне ожиданий массивных стимулирующих мер для экономики США, пишет "Свободная пресса".

По словам эксперта, отдельным плюсом стало размещение Минфином ОФЗ, что повысило интерес инвесторов к рублю. В итоге долговой рынок практически вернулся к тому уровню, на котором он находился до августа. Кроме того, помогло нацвалюте РФ и увеличение ежедневных продаж валюты Центробанком — с 2,4-2,5 млрд рублей в день до 5,3-5,4 млрд, добавил Купцикевич.

Если на следующей неделе не произойдет неожиданностей, то пара доллар/рубль может уйти к значениям 75-75,5 рубля, а евро/рубль — к 89,25-89,50 рубля. Таким образом, рубль на неделе может протестировать психологически важные уровни, заключил аналитик.