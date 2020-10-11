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18:53   11 Октября 2020
Политика

Трамп рассказал об иммунитете к коронавирусу после выздоровления

Трамп рассказал об иммунитете к коронавирусу после выздоровления

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него больше нет коронавируса нового типа и выработался иммунитет к инфекции. Его слова приводит  Fox News.

Американский лидер уточнил, что не знает, как долго будет действовать иммунитет к коронавирусу. По его словам, никто не знает, как долго он будет невосприимчив к вирусу, сообщает Fox News. Также Трамп заверил, что находится "в очень хорошем состоянии".

Президент США 10 октября впервые вышел на публику после того, как переболел коронавирусом. Он общался с людьми с балкона Белого дома — на лужайке под окнами собрались несколько сотен американцев.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #коронавирус

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