Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло прокомментировал заявление экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, сообщает "ПолитЭксперт".

Бывший глава ЦРУ опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter запись, что население России якобы приблизилось к президентству блогера Алексея Навального, чем явно выразил ему поддержку.

По мнению юриста Ильи Ремесло, факт общественного одобрения и поддержки деятельности российского блогера пусть и бывшим, но главой ЦРУ четко расставляет все на свои места.

Бывший сотрудник ведомства Скотт Беннет также не стал отрицать связь блогера Навального с западными спецслужбами. Он рассказал, что внедрение в российское политическое пространство агентов влияния с целью дестабилизации обстановки является распространенной практикой.

Однако, по мнению Ильи Ремесло, блогер не имеет большой ценности для США. В противном случае американские спецслужбы тщательно скрывали бы любые связи с ним. Слова поддержки со стороны экс-директора ЦРУ Ремесло назвал "позорищем".