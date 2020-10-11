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18:41   11 Октября 2020
Политика

Трамп назвал Байдена предателем афроамериканцев и испаноязычного населения

Трамп назвал Байдена предателем афроамериканцев и испаноязычного населения

Президент США Дональд Трамп на своем первом после госпитализации выступлении обвинил кандидата от Демократической партии Джо Байдена в предательстве афроамериканцев и испаноязычного населения страны, передает ТАСС.

Глава Штатов считает, что политика демократов приносит только несчастье, бедность и проблемы. Трамп сказал, что демократы ошибаются в своей уверенности, что они смогут самостоятельно управлять США. Лидер страны заявил, что его оппоненты переносили рабочие места в Китай половину века, и добавил, что вернет их.

Президент уверен, что в случае победы Байдена демократы начнут по всей стране "крестовый поход против правоохранителей". Трамп считает, что его оппонент не знает ни одного сообщества представителей правоохранительных служб, которое бы его поддерживало.

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Автор: Яна Либерман
#сша #байден #трамп

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