Трамп назвал Байдена предателем афроамериканцев и испаноязычного населения

Президент США Дональд Трамп на своем первом после госпитализации выступлении обвинил кандидата от Демократической партии Джо Байдена в предательстве афроамериканцев и испаноязычного населения страны, передает ТАСС.

Глава Штатов считает, что политика демократов приносит только несчастье, бедность и проблемы. Трамп сказал, что демократы ошибаются в своей уверенности, что они смогут самостоятельно управлять США. Лидер страны заявил, что его оппоненты переносили рабочие места в Китай половину века, и добавил, что вернет их.

Президент уверен, что в случае победы Байдена демократы начнут по всей стране "крестовый поход против правоохранителей". Трамп считает, что его оппонент не знает ни одного сообщества представителей правоохранительных служб, которое бы его поддерживало.