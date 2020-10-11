Беглов посетил вахту памяти в мемориальной зоне парка Победы

Один из павильонов в мемориальной зоне парка Победы Петербурга передадут музею блокады и обороны Ленинграда. Об этом сообщают "Невские новости".

Московский парк Победы накануне отпраздновал 75-летие. В честь этого события памятный объект в субботу посетил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Компанию ему составил глава Московского района Владимир Ушаков.

Акция "Вахта памяти" прошла в парке в честь торжественного события. Глава города подтвердил, что музею блокады и обороны Ленинграда передадут в распоряжение один из павильонов мемориала. Также Беглов поспешил сфотографироваться с посетившими парк гостями.