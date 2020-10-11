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18:19   11 Октября 2020
Наука

Российский вирусолог прокомментировал новые симптомы COVID-19

Российский вирусолог прокомментировал новые симптомы COVID-19

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн оценил новые симптомы заболевания COVID-19, которые обнаружили британские исследователи. В беседе с РБК эксперт назвал необычным лишь один признак, сигнализирующий о присутствии коронавируса в организме.

Альтштейн заявил о том, что боль в мышцах и высокая утомляемость при болезни были известны российским медикам. По словам врача, эти симптомы являются типичными для респираторных вирусных инфекций. Вирусолог обратил внимание на описанные в докладе британских ученых волдыри на ногах.

"Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса", — предполагает Альтштейн.

Министерство здравоохранения Великобритании во избежание перегрузки центров тестирования решило не расширять список симптомов коронавируса. К основным признакам заболевания COVID-19 до сих пор относятся повышенная температура, потеря обоняния и вкусовых качеств, кашель.

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Автор: Яна Либерман
#симптом #коронавирус #COVID-19 #Альтштейн

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