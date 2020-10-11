Выборы президента в Таджикистане. Главное

Президентские выборы в Таджикистане местный ЦИК признал состоявшимися. На 15:00 явка составила 70% — проголосовали почти 3,5 миллиона человек из 4,9 миллиона избирателей.

В 20 часов по местному времени избирательные участки закрылись. Комиссии приступили к подсчету голосов.

На вопрос «Кто придет на смену Эмомали Рахмону?» с уверенностью в 83% голосов можно ответить «Рахмон» — именно столько граждан в 2013 году проголосовали за действующего главу страны с явкой в 86%. Впрочем, прошло семь лет — ровно один срок правления президента, узаконенный в Таджикистане при Рахмоне. А значит, шансы на победу есть и у других кандидатов.

От «Аграрной партии Таджикистана» (АПТ) баллотировался Рустам Латифзода. Оппозиция в республике критикует АПТ за приближенность к партии власти — «Народно-демократической партии», от которой идет в этом году, ожидаемо, Рахмон. На прошлых выборах в 2006 и 2013 годах кандидаты от «аграриев» набрали 5,2% и 4,6%, соответственно. Партия придерживается центристских позиций и имеет семь мандатов из 63 в парламенте Таджикистана.

От «Партии экономических реформ» на президентское кресло рассчитывает Рустам Рахматзода. В 2006 году кандидат от социал-либералов набрал 6,2% голосов, а в 2013 взял 3,91%. В обоих случаях баллотировался лидер партии Олимджон Бобоев, но в январе он подал в отставку с поста председателя партии, хотя и пообещал, что не уйдет из политики. Партию также неоднократно критиковали таджикистанские оппозиционеры за «карманность» и аффилированность с правящими «народными демократами».

Левых партий на этих выборах чуть меньше, чем центристских — «Социалистическая партия Таджикистана» и «Коммунистическая партия». От социалистов идет Абдухалим Гаффорзода, от их более радикальных товарищей — Миродж Абдуллоев.

Социалисты в Таджикистане за новейшую историю (то есть после распада СССР), по некоторым данным, переживали триумф один раз: убитый в 1999 году лидер партии Сафарали Кенджаев в том же году намеревался идти на выборы — тогда он считался одним из фаворитов будущей президентской гонки. В 2015 году партия впервые «прорвалась» в парламент по итогам выборов, набрав 5,5% голосов: сейчас от социалистов заседает один депутат. В 2006 году их кандидат на президентских выборах набрал 2,8% голосов, а в 2013 — 1,5%.

От Компартии — второй коммунистической партией бывшего СССР, которая не была распущена, — в 1994 году баллотировался в президенты и сам Рахмон, набрав тогда 59,5% голосов. Как и сам действующий глава республики, большинство членов Компартии перешли в Народно-демократическую партию, взявшей курс на «левый национализм». Позже политические успехи коммунистов пошли на спад: в 2006 году Исмоил Талбаков на президентских выборах набрал 5,2%, а в 2013 году он же взял 5% голосов избирателей.