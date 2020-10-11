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18:11   11 Октября 2020
Политика

Дональд Трамп назвал Леброна Джеймса "грязным спикером" демократов

Дональд Трамп назвал Леброна Джеймса "грязным спикером" демократов

Президент США Дональд Трамп осудил риторику Леброна Джеймса, баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает издание deadline.com.

Дональд Трамп считает, что Леброн Джеймс "очень грязный спикер" Демократической партии США. Глава США заметил, вряд ли кто-то с удовольствием смотрит баскетбольный матч, а потом наблюдает за человеком, который "вас ненавидит".

По мнению лидера Штатов, НБА стала настолько политичной организацией, что больше не вызывает ни у кого интереса.

Раньше Леброн Джеймс установил два достижения в пятом матче финала НБА.

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Автор: Руслан Неглинный
#трамп #нба #Леброн Джеймс

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