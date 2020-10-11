Дональд Трамп назвал Леброна Джеймса "грязным спикером" демократов

Президент США Дональд Трамп осудил риторику Леброна Джеймса, баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает издание deadline.com.

Дональд Трамп считает, что Леброн Джеймс "очень грязный спикер" Демократической партии США. Глава США заметил, вряд ли кто-то с удовольствием смотрит баскетбольный матч, а потом наблюдает за человеком, который "вас ненавидит".

По мнению лидера Штатов, НБА стала настолько политичной организацией, что больше не вызывает ни у кого интереса.

Раньше Леброн Джеймс установил два достижения в пятом матче финала НБА.